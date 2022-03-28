ŞİLE'DE DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ - Son Dakika

Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi! SAS timleri süratle bölgeye intikal etti

ŞİLE Ağva'da derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.

Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü. Sahile gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİR TARAF YEŞİL, BİR TARAF KAHVERENGİ

Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgar da var biraz dedi. Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor diye konuştu.

Ağva'da yaşayan Sümbül Yıldız ise Rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dere birleşince denizi bulandırıyor ifadelerini kullandı.