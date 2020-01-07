Şile'de dere yükseldi, otel ve çay bahçelerini su bastı - Son Dakika

ŞİLE'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte Ağva Yeşilçay Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dereden taşan su çevredeki bazı otel ve çay bahçelerine doldu. Su basan yerlerde tahliye çalışmaları başladı.

- İstanbul