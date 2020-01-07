Şile'de dere yükseldi; otel ve çay bahçelerini su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile'de dere yükseldi; otel ve çay bahçelerini su bastı - Son Dakika

Şile'de dere yükseldi; otel ve çay bahçelerini su bastı

6 saat önce

İstanbul DHAŞile'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.

İstanbul DHA

Şile'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte Ağva Yeşilçay Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dereden taşan su çevredeki bazı otel ve çay bahçelerine doldu. Su basan yerlerde tahliye çalışmaları başladı.

Şile'de dere yükseldi; otel ve çay bahçelerini su bastı

İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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