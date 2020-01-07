Şile'de dere yükseldi; otel ve çay bahçelerini su bastı - Son Dakika

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Şile'de dere yükseldi; otel ve çay bahçelerini su bastı
6 saat önce
İstanbul DHAŞile'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Şile'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.
İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte Ağva Yeşilçay Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dereden taşan su çevredeki bazı otel ve çay bahçelerine doldu. Su basan yerlerde tahliye çalışmaları başladı.
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