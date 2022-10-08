Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şile'de liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dalgıçlar ise denize düşen otomobilin içerisinde birinin olup olmadığını kontrol etti. İçerisinde kimsenin olmadığı otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü - Son Dakika

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