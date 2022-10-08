Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü - Son Dakika
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Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü

08.10.2022 10:15
Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü

Şile'de sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü.

Şile'de sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Denizin yüzeyindeki otomobil, vinçle yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şile'de liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dalgıçlar ise denize düşen otomobilin içerisinde birinin olup olmadığını kontrol etti. İçerisinde kimsenin olmadığı otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü - Son Dakika
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