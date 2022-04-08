Şile'de eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadının cenazesi Yalova'ya gönderildi - Son Dakika
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Şile'de eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadının cenazesi Yalova'ya gönderildi

08.04.2022 12:31
Şile'de eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadının cenazesi Yalova'ya gönderildi

Şile'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gözde Ç'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Yalova'ya gönderildi.

Şile'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gözde Ç'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Yalova'ya gönderildi.

Boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Ç. tarafından dün bıçaklanarak öldürülen Gözde Ç'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Yalova'ya götürülen cenazenin, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, kendisini de bıçaklayarak intihar girişiminde bulunan Mustafa Ç'nin, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Şiddet eğilimi aklımızın ucundan geçmezdi"

Adli Tıp Kurumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gözde Ç'nin kuzeni Yalçın Ç, kendilerinin boşanma sürecinden geç haberleri olduğunu anlattı.

Mustafa Ç'nin kendisine anlaştıklarını söylediğini aktaran Yalçın Ç, "Bana boşandıktan sonraki planlarını bile anlattı. Şiddet eğilimi hiçbirimizin aklının ucundan geçmezdi. Meğer planlamış. Bıçak taşıyan bir çocuk değil. Kendini o psikolojiye nasıl soktuğunu bilmiyorum. Olan iki tane çocuğa oldu." ifadelerini kullandı.

Olay

Mustafa Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi Gözde Ç'yi dün araçla götürdüğü Şile Yeşilvadi bölgesinde bıçaklamış, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gözde Ç'nin öldüğünü belirlemiş, ağır yaralı Mustafa Ç, ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Adli Tıp Kurumu, Boşanma, Yalova, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile'de eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadının cenazesi Yalova'ya gönderildi - Son Dakika


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