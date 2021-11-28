ŞİLE'DE EVİ UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞ - Son Dakika

Şile'de bir evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda samuray kılıcı, satır, dikenli beyzbol sopası ve palalar bulundu.

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 32 yaşındaki D.B. isimli bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Şile Çavuş Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında D.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının uyuşturucu serasına dönüştürdüğü diğer evinde yapılan baskında ise saksılara ekili halde 88'i yaş, 6'sı kurutulmuş toplam 94 kök Hint keneviri, 308 gram esrar, daralı ağırlığı 13.5 gram gelen kenevir tohumu, sarılı halde 9 gram gelen 3 parça narkotik madde, 1 samuray kılıcı, 1 zırh satır, 1 dikenli beyzbol sopası, 2 pala, 2 tane madde öğütücü ve bir hassas dijital tartı ele geçirildi.

Gözalrına alından şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.