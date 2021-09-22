Şile'de fabrika yangını (3) - Son Dakika

Şile'de fabrika yangını (3)

Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta geniş bir alana kurulu, elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Öte yandan dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Bu arada fabrika çalışanları, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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