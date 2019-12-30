Şile'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Şile'de fırtına etkili oluyor
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Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA )ŞİLE'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA )ŞİLE'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı. Fırtınanın etkisi sürüyor.
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