Şile'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Şile'de fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA )ŞİLE'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

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Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA )ŞİLE'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı.  Fırtınanın etkisi sürüyor.


Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
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