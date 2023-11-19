 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi - Son Dakika

İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi

İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle dönerken ekipler bölgede çalışma başlattı. Beykoz'da ise yola ağaç devrildi.

19.11.2023 10:55  - Güncelleme: 10:57

Şile'de fırtına etkisini sürdürüyor. Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

GÜNE KAR YAĞIŞIYLA BAŞLANDI

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde dün gün boyu etkili olan yağış, bugün sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi

YAĞIŞ ZORLUK YARATTI

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Şile'de fırtına sonucu Yeşilçay Deresi taştı

BEYKOZ'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

Beykoz Kanlıca'da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Şile'de de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle dönerken ekipler bölgede çalışma başlattı.

Şile'de fırtına sonucu Yeşilçay Deresi taştı
Şile'de fırtına sonucu Yeşilçay Deresi taştı
Şile'de fırtına sonucu Yeşilçay Deresi taştı
Şile'de fırtına sonucu Yeşilçay Deresi taştı
Kaynak: DHA

Fırtına, Şile, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu
13:02 Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimi Aştı; Araçların Zincirsiz Çıkışına İzin Verilmiyor
12:55 Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var
12:57 Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
12:43 Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı
12:31 Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü
11:49 Fena yüklendiler! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi
11:19 Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar
11:13 Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı
10:55 İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 14:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement