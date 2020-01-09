Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesindeki bir tekel bayiinin kasasından işyeri sahibine silah doğrultup ateş ederek bin 830 lirasının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Hakan Y. (37) aynı gün Balibey Mahallesi 75. Yıl Caddesinde bulunan bir market içerisinde yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve bin 745 lira ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında aranmasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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