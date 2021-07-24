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Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran adliyeye sevk edildi

24.07.2021 15:33
Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran adliyeye sevk edildi, System.String[]

Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran adliyeye sevk edilirken, bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran adliyeye sevk edilirken, bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize girdikten sonra yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarını takip ederken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Şenlik ile kameraman Arıtürk'ün şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, cankurtaran Atakan Ç. ve olay sırasında orada bulunan Haldun A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli Atakan Ç. adliyeye sevk edilirken, Haldun A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kalabalık beni tekmelemeye başladı

A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için Şile'ye gittiklerini belirterek, "Diğer basın mensubu arkadaşlarımız da oradaydı. Onların yanında biz de bir yayın gerçekleştirelim dedik. Biz oraya gittiğimiz zaman bir anda bir kalabalık grup geldi. İçlerinden cankurtaran şefi olarak adlandırılan kişi bizi gördükten sonra 'Burada A Haber'e kimse röportaj vermeyecek, kimse burada A Haber'le konuşmayacak.' diye bağırdı." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin bu duruma aldırış etmediğini, dışarıda böyle durumlarla karşılaştıklarını dile getiren Arıtürk, aynı kişinin "Siz burada çekim yapamazsınız, siz namussuz, şerefsizsiniz." gibi cümlelerini kullandığını anlattı.

Bu cümleleri kendine yediremediği için tepki gösterdiğini kaydeden Arıtürk, "Bunun üzerine benden o karşılığı alınca üzerime yürümeye başladı, yumruk attı gözüme. Ben sendeledim, sendeleyince bir tekme attı bana. Ekipmanların ağırlığıyla yere düştüm. Yere düştükten sonra kalabalık bir grup üzerime çullandı, beni tekmelemeye başladı." dedi.

Kendini korumak için elleriyle yüzünü kapadığını ifade eden Arıtürk, "En az hasarla oradan çıkmak kafamdaki düşünceydi. Çok şükür öyle oldu, orada o an o hasarı alıp beyin kanaması geçirebilirdim. Çok şükür bunlar olmadı, kendimi koruyabildim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Cankurtaranların başı diye adlandırdığımız kişi gözaltına alınmış, şu an adliyeye sevk edilmiş. İnşallah gereken cezayı alacaklardır." diye konuştu.

"Haberini yaptığımız, destek olduğumuz insanlar bize saldırdı"

Şile'de saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, kameraman arkadaşı Ayhan Arıtürk ile 2 gündür Şile'de haber yaptıklarını belirterek, ikinci gün Şile'de saat 11.00 sıralarında Ayazma plajında yayın yapmak istediklerini kaydetti.

Birçok ulusal kanalın orada yayın yaptığını aktaran Şenlik, şöyle devam etti:

"Plaja girer girmez cankurtaranların kendi aralarında organize olduğunu gördük. Cankurtaranların şefi yanımıza gelerek bağırmaya başladı. 'Burada hiç kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. A Haber'e röportaj verenin ümüğünü sıkarım.' dedi. Bizden cevap gelmeyince konuşmasını sürdürdü. Kameraman arkadaşıma yönelerek 'Siz namussuzsunuz, adisiniz, şerefsizsiniz.' dedi. Biz de haliyle hazmedemeyip 'Siz kime namussuz diyorsunuz?' dedik. Bir anda Ayhan'a yumruk salladı. Araya girdim fakat o kişi Ayhan'a vurmaya devam etti. Beni de savurdu. Diğer bir cankurtaran enseme yumruk atarak boğazımı sıktı. Ayhan yere düşmüştü. Tüm cankurtaranlar Ayhan'a yöneldi ve dakikalarca tekmelediler."

Darp raporu alarak şikayette bulunduklarını belirten Şenlik, "Ayhan'ın ensesinde ve yüzünde ezilmeler meydana geldi. Adli süreci başlattık. Pek çok kişiden de destek aldık. O saldırıya maruz kalmadan bir gün önce Şile'de cankurtaranlar bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. Biz onun haberini de yapmıştık. Ertesi gün haberini yaptığımız, destek olduğumuz insanlar bize saldırdı." diye konuştu.

"Bize zimmetli cihazları ayaklarıyla ezdiler"

Son zamanlarda basına yönelik saldırıların artığını da dile getiren Şenlik, şunları kaydetti:

"Elbette çok üzücü. Bunun son bulmasını istiyoruz. Ayhan yere düşünce yayın cihazlarının hepsi yere düştü. Cankurtaranlardan birkaçı bize zimmetli olan cihazları ayaklarıyla ezmeye başladılar. 'Ayhan kalk.' dedim. Ayhan da 'Eşyaları toparla.' dedi. Ayhan'ı orada bırakıp eşyaları, canlı yayın cihazını aldım. Sivil polisler bizi hızlıca çıkardı. Emniyet bize saldıranların kim olduklarını tespit etti. Bu ve buna benzer pek çok olaya karışmış insanlar oldukları söylendi. Diğer şüphelileri de arama çalışmaları devam ediyor."

"Arkadaşlarımızın isteği sadece haber takip etmek"

Haberciler Platformu Genel Sekreteri Mehmet Altunışık da platform olarak saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın isteği sadece haber takip etmekti ancak saldırıya uğradılar. Bu ilk defa olan bir şey değil. Emin olun son da olmayacak. Basına yönelik şiddete karşı bizi savunan herhangi bir yasa yok gibi." dedi.

Saldırganların hiçbir şekilde ceza almadığını aktaran Altunışık, şöyle devam etti:

"Bu cezasızlık basına yönelik saldırıların önünü açıyor. Bakın sadece o saldırı değil, gün aşırı 81 ilden basın mensuplarına yönelik saldırı haberi alıyoruz. Biz de Haberciler Platformu olarak saldırıları elbette kınıyoruz ama kınamak yeterli değil artık. Bunun önünü sadece kınayarak alamayız. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı vardı. Her gün haberleştiriliyordu. Sağlıkta şiddet yasası çıkarılana kadar o şiddetin önü alınamamıştı. Yasa çıkınca o şiddetin önü alınmış oldu. Bizim talebimiz de budur. Basın mensuplarını şiddete karşı koruyacak bir yasa talebinde bulunuyoruz. Ancak bu şekilde önünü alabiliriz. Bugün basın mensupları saldırıya, hakarete uğruyor. Bunun karşılığında bu saldırganlar ceza almıyor. Çoğu zaman gözaltına dahi alınmıyorlar. Gözaltına alındı, karakoldan serbest kalıyor. Bu saldırılara son vermek için basında şiddet yasası çıkartılmalı."

Röportaj, Saldırı, Evren, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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