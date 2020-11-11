ŞİLE'DE "GELECEĞE NEFES" ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

ŞİLE'DE "GELECEĞE NEFES" ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

11.11.2020 17:23
ŞİLE'DE

ŞİLE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi.

ŞİLE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi.  Etkinlikte çeşitli türde fidanlar Devlet Hastanesi bahçesine dikildi.

Şile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından her yıl maden alanlarında gerçekleştirilen ağaç dikim sahası, bu yıl farkındalık yaratmak ve sağlık çalışanlarına motivasyon desteği vermek düşüncesiyle Şile Devlet Hastanesi bahçesi oldu.Şile Orman İşletme Müdürü Temel Bulut'un ev sahipliğinde yapılan törene Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Başsavcı Burhan Ergar, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Muharrem Aydın, bazı parti temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, İlçe Spor Müdürü Tanju Altınay, Şile Çevre Gönüllüleri Başkanı Nabi Evren ile belirli sayıda hastane çalışanı ve çevreci katıldı.Törende konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya "11 Kasım Milli Ağaçlandırma bayramımız kutlu olsun. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarının pratikte vücut bulduğu bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Artık gündemimizi biliyoruz ki küresel ısınma, iklim değişikliği ve pandemi kavramlarını kapsıyor. Bu kavramları konuşurken bunlara karşı yapılabilecek en güzel fiil muhakkak ki çevremizi yeşillendirmektir" dedi.

Şile Orman İşletme Müdürü Temel Bulut da  "Etkinliğimizde gold taflan, leylandi, erguvan boy ağacı, zakkum, palmiye, at kestanesi, ardıç, ateş dikeni, sedir, ladin, fıstık çamı gibi toplam 3610 adet fidan toprakla buluşturulmuştur." diye konuştu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise "11 Kasım Geleceğe nefes, dünyaya nefes kampanyasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve orman teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. . Pandemiyle ilgili çok önemli mücadele verilen bu süreçte hastanenin seçilmiş olması da ayrıca önem arz ediyor" dedi.

- İstanbul
ŞİLE'DE GELECEĞE NEFES ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
ŞİLE'DE GELECEĞE NEFES ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
ŞİLE'DE GELECEĞE NEFES ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
ŞİLE'DE GELECEĞE NEFES ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
ŞİLE'DE GELECEĞE NEFES ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
ŞİLE'DE GELECEĞE NEFES ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Geleceğe Nefes, Milli, Kasım, Şile, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE 'GELECEĞE NEFES' ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika


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