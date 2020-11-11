ŞİLE'DE "GELECEĞE NEFES" ETKİNLİĞİ; FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

ŞİLE'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi. Etkinlikte çeşitli türde fidanlar Devlet Hastanesi bahçesine dikildi.

Şile Orman İşletme Müdürü Temel Bulut da "Etkinliğimizde gold taflan, leylandi, erguvan boy ağacı, zakkum, palmiye, at kestanesi, ardıç, ateş dikeni, sedir, ladin, fıstık çamı gibi toplam 3610 adet fidan toprakla buluşturulmuştur." diye konuştu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise "11 Kasım Geleceğe nefes, dünyaya nefes kampanyasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve orman teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. . Pandemiyle ilgili çok önemli mücadele verilen bu süreçte hastanenin seçilmiş olması da ayrıca önem arz ediyor" dedi.

- İstanbul