Son Dakika Haberleri: Şile'de Gemi Mürettebatı Kurtarılıyor

Şile'de Gemi Mürettebatı Kurtarılıyor

2 saat önce

İstanbul - ŞİLE'DE GEMİ MÜRETTEBATI KURTARILIYOR (aktüel görüntü 2)Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAŞile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

İstanbul - ŞİLE'DE GEMİ MÜRETTEBATI KURTARILIYOR (aktüel görüntü 2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Şile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Şile, Güncel
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