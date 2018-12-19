Şile'de Gemiden Kurtarılan Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı

ŞİLE'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

ŞİLE'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.



Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan bir kişinin elinde bavul olduğu görüldü.



- İstanbul

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