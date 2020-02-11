Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Şile'de hafriyat kamyonu ile tankerin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Şile'de hafriyat kamyonu ile tankerin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Ömerli çöp döküm sahası yolunda İdris Özkan'ın kullandığı kum yüklü hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Süleyman Kömürcü idaresindeki boş tanker, çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan iki sürücünün kurtarılması için olay yerine itfaiye ve sağlık sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan Özkan ile Kömürcü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ömerli çöp döküm sahası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye, Ömerli, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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