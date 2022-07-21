Caddebostan plajında denize giren vatandaş: 'Benim için Bodrum da burası Yalıkavak da burası'

Kaynak: AA

Murat Özdemir, İstanbul, Sofular, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şile'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 4 kadın yaralandı - Son Dakika

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