Son Dakika Haberleri: Şile'de Hayvan Hırsızlarına Linç Girişimi

Şile'de Hayvan Hırsızlarına Linç Girişimi

1 saat önce

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye önünde hayvan hırsızlarına linç girişimini jandarma önledi. Edinilen bilgiye göre, Şile Esenceli köyünde büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Şile Adliyesine getirildi. Adliye önünde toplanan mağdur hayvan sahipleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri saldırıyı önledi. Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş, "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi. Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ileri sürülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Şile, Güncel
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