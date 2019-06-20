Şile'de hortum
29 dakika önce
ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı. Şile Karacaköy
açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Bu arada Beykoz
civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.
- İstanbul
İsmail Küçükkaya: Uğur Dündar moderatörlük teklifini kabul etmemekle haklıymış
Gaziantep'te obruk paniği! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı
İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor