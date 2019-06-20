Son Dakika Haberleri: Şile'de hortum
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Şile'de hortum

29 dakika önce

ŞİLE'de sabah saatlerinde hortum çıktı.

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ŞİLE'de  sabah saatlerinde hortum çıktı.
Şile Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. 
Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
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