Şile'de hortum paniği
1 saat önce
Şile'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu. İstanbul
'un Karadeniz
'e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum ortaya çıktı. Şile Karacaköy
açıklarında çıkan iki hortum cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Hortum kıyıya gelmeden kaybolurken, vatandaşlar panik yaşadı.
(İHA)
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