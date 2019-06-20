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Şile'de hortum paniği

1 saat önce

Şile'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu.

Şile'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu. İstanbul'un Karadeniz'e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum ortaya çıktı. Şile Karacaköy açıklarında çıkan iki hortum cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Hortum kıyıya gelmeden kaybolurken, vatandaşlar panik yaşadı.
(İHA)
Şile'de hortum paniği
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Sabah, Şile, Güncel
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