Şile'de iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şile'de iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şile'de iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Şile'de seyir halinde olan iki hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpıştığı feci kazada iki sürücü de araçlarında sıkıştı.

Şile'de iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Şile'de seyir halinde olan iki hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpıştığı feci kazada iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Ağır yaralı sürücüler sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, çarpışan kamyonlar ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.


Kaza, Şile Avcıkoru mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada iki sürücü araçları içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sürücüler sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kazada birbirine giren kamyonlar ve kaza nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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