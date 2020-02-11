Şile'de iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şile'de seyir halinde olan iki hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpıştığı feci kazada iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Ağır yaralı sürücüler sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, çarpışan kamyonlar ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.



Kaza, Şile Avcıkoru mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada iki sürücü araçları içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sürücüler sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kazada birbirine giren kamyonlar ve kaza nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL