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Şile'de iki katlı ahşap bina çöktü

13 dakika önce

İstanbul Şile'de iki katlı boş ahşap bir bina çöktü.

İstanbul Şile'de iki katlı boş ahşap bir bina çöktü. Binanın boş olması büyük bir faciayı önledi. Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Şile ilçesi Çavuş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine gelen polis ekipleri çöken bina etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, bir ambulans da olay yerinde tedbir amaçlı bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu binanın boş olduğu belirlendi. Çöken metruk binanın yanında bulunan apartmanın birinci katında bulunan dairenin balkonunda da maddi hasar oluştu. El fenerleri ve itfaiye araçlarının ışıkları ile aydınlatılan enkazda ekiplerin çalışması bir buçuk saati aşkın bir süre devam etti.
ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Şile'de çöken iki katlı ahşap bina havadan görüntülendi. Çöken binaya yakın bir binada yaşayan vatandaş, "Bina bir anda çöktü, Allah'tan orada kimse yoktu, boştu can kaybı yok. Burada da bir bina var çökme tehlikesi var, belediye önlem aldı ama can güvenliğimiz yok şu an" dedi.
(Hanifi Bayar - Zeki İpek/İHA)
Şile'de iki katlı ahşap bina çöktü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
İstanbul, Şile, Güncel
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