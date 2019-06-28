Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yapıyor
1 saat önce
Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
'de iki katlı boş ahşap bina çöktü. İtfaiye
ekipleri olay yerinde çalışma yapıyor
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