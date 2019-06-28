Son Dakika Haberleri: Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yapıyor
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Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yapıyor

1 saat önce

Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü.

Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yapıyor
Şile'de iki katlı boş ahşap bina çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yapıyor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
İtfaiye, Şile, 3. Sayfa
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