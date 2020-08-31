Şile'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şile'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, bölgedeki kablo hırsızlığı olayları üzerinde Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve devriye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Çengilli Mahallesi'nde, Müslim A., Ramazan T. ve Rasim D.'yi kablo hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:57 - Kaynak: AA
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