Şile'de kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika

Şile'de kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı

İSTANBUL - Şile'de hazine taşınmazları üzerinde yer alan kanuna aykırı olduğu tespit edilen yapılar iş makineleriyle yıkıldı. Zabıta ekipleri yıkım esnasında olay yerinde bulundu.

Şile Sungurlu Mahallesinde iddiaya göre, hazine taşınmazları üzerinde yer alan ve kanuna aykırılığı hukuken sabit çok sayıda yapı, Şile Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Kaçak yapılar iş makineleriyle yıkılırken, zabıta ekipleri de herhangi bir aksilik yaşanmaması adına yıkım esnasında hazır bulundu. Ayrıca Şile Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde mevzuata ve kanuna aykırı olarak yapılan ve yapılacak olan inşaatlar ile ilgili tutulan tutanaklara istinaden idari para cezası düzenleneceği ve yıkım işlemlerinin yapılmaya devam edileceği öğrenildi.