Şile'de kadın cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de kadın cinayeti

07.04.2022 19:31
Şile'de kadın cinayeti

ŞİLE'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürdü.

ŞİLE'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Şile Vadi Plajı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de bir markette çalıştıkları öğrenilen Gözde ve Mustafa Çelen çifti boşanma aşamasıydı. Mustafa Çelen konuşmak amacıyla eşini kiraladığı otomobille Şile'ye getirdi. Şile Vadi Plajı yolu üzerinde otomobilde bulunan çift tartışmaya başladı. Mustafa Çelen eşini 9 yerinden bıçakladı.  Çelen jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Çelen'i gözaltına alırken, 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Gözde Çelen'in cenazesi Şile Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Çiftin 10 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.


Şile'de kadın cinayeti
Şile'de kadın cinayeti
YORUMLAR
500
AK Partili Boyraz: 'Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy'de yapılan metrolar kapatılıyor' AK Partili Boyraz: 'Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy'de yapılan metrolar kapatılıyor' Oğlum 10. Bölüm Ön İzleme Oğlum 10. Bölüm Ön İzleme

Sancaktepe, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şile'de kadın cinayeti - Son Dakika


Son Dakika
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:42:50. #1.12#
SON DAKİKA: Şile'de kadın cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement