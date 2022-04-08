Şile'de kadın cinayeti; katil zanlısı eş 3 seçenek sunmuş (2) - Son Dakika

CENAZE YALOVA'YA GETİRİLDİ

Şile'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Gözde Çelen'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Yalova'nın Altınova ilçesine getirildi. Ailesi tarafından ilçeye bağlı Subaşı Beldesi'ne getirilen Gözde Çelen'in cenazesi için ikindi namazının ardından Kalıcı Konutlar Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye Gözde Çelen'in ailesi ve yakınları da katıldı. Cenazede ailesinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

'KIZIMIN GÜLEN YÜZÜ GÜLMEZ OLDU'Cami avlusunda gazetecilerin sorularını cevaplayan acılı baba Özcan Aslan , damadının kızını sürekli darp ettiğini belirterek, "Polisle birlikte darp raporu almaya gitti. Polisler 'Darp raporun var. İstersen içeri alalım' diyor. Kızım da korkuyor, daha kötü olur diye kabul etmiyor. Bize de söylemedi. En son dün kızımı konuşmak için yine kandırıyor. Ama neyle kandırıyor bilmiyorum. Tehdit mi ediyor bilmiyorum. Kızım bile bile dayak yiyeceğini gidiyor. Artık ölüme gitti. Bu olaylar sürekli yaşanıyordu. Kızım içine ata ata o gülen yüzü gülmez oldu. O güzel yüzü karardı kızımın. Bize anlatmazdı. Keşke anlatsaydı. Bu olay kesinlikle planlı yapılmış. Bıçakla yapılıyor, kızıma 9 bıçak darbesi vuruldu. Bu hangi insanlığa sığar" dedi.'KARDEŞİM BELKİ BİLEREK GİTTİ'Kardeşinin ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Gözde Çelen'in ablası Nuray Aslan da "Hiç yakıştıramadığımız, düşündüğümüz ama yakıştıramadığımız bir sonuçtu. Aklımıza gelip de söyleyemediğimiz sonuçtu. En son çarşamba günü görüştük. Önceki gün eşi Şile'ye götürmüş, giderken darp ettiğini söyledi. Ben de 'Bir daha sakın gitme, psikopat o yapar' dedim. Kardeşim herhalde baktı ki kurtulamayacak, 'Boşanıp Yalova'ya gitsem de bu benim peşimi bırakmayacak' dedi. Belki de bilerek gitti" şeklinde konuştu.

?Gözde Çelen'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Belde Mezarlığı'na defnedildi.