ŞİLE'DE KAFETERYA ALEV ALEV YANDI -2 - Son Dakika

ŞİLE'DE KAFETERYA ALEV ALEV YANDI -2

ŞİLE'de ahşap kafeterya çıkan yangında kullanılmaz hale geldiYangın, saat 07.15 sıralarında Şile Sofular sapağı mevkiinde bir kafeteryanın bacasında çıktı.

ŞİLE'de ahşap kafeterya çıkan yangında kullanılmaz hale geldi Yangın, saat 07.15 sıralarında Şile Sofular sapağı mevkiinde bir kafeteryanın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede alevler kafeteryayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu kafeterya kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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