Son dakika haberleri! Şile'de kafeteryada yangın

Son dakika haberler: Şile'de yangın çıkan kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Şile'de yangın çıkan kafeterya kullanılamaz hale geldi. Şile yolu Sofular mevkisinde bir kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sardı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen kafeteryadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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