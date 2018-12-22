Son Dakika Haberleri: Şile'de Karaya Oturan Gemide Devam Eden Çalışmalar Havadan Görüntülendi

Şile'de Karaya Oturan Gemide Devam Eden Çalışmalar Havadan Görüntülendi

29 dakika önce

İstanbul Şile'de geçtiğimiz gün aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin yakıtının denize akmaması için ekipler çalışma yapıyor.

Şile'de Karaya Oturan Gemide Devam Eden Çalışmalar Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul Şile'de geçtiğimiz gün aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin yakıtının denize akmaması için ekipler çalışma yapıyor. Geminin bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülürken, dev gemide devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburu mevkiisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edildi.

Olayın ardından ekipler, bir çevre felaketi yaşanmaması için harekete geçti. Halen karada bulunan geminin yakıtının denize akmasını önlemek için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Karaya oturan gemide devam eden çalışmalar ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin karaya oturan geminin yanına getirdikleri bir gemi ile çalışmaları sürdürdüğü ve kaptan köşkünde incelemelerde bulunduğu görüldü. Öte yandan geminin bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

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