Son Dakika Haberleri: Şile'de Karaya Oturan Gemide Devam Eden Çalışmalar Havadan Görüntülendi

Şile'de Karaya Oturan Gemide Devam Eden Çalışmalar Havadan Görüntülendi

31 dakika önce

Şile'de karaya oturan gemide devam eden çalışmalar havadan görüntülendi Karaya oturan gemiden denize yakıt akmaması için çalışmalar gerçekleştiriliyor Karaya oturan gemi yavaş yavaş suya gömülüyorİSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde aşırı rüzgar nedeniyle Şile'de sürüklenerek karaya oturan...

Şile'de karaya oturan gemide devam eden çalışmalar havadan görüntülendi
Karaya oturan gemiden denize yakıt akmaması için çalışmalar gerçekleştiriliyor
Karaya oturan gemi yavaş yavaş suya gömülüyor

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde aşırı rüzgar nedeniyle Şile'de sürüklenerek karaya oturan geminin yakıtının denize akmaması için ekipler, çalışmalar gerçekleştiriliyor.Geminin bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülürken, dev gemide devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karaya oturan gemiden tahliye edilmişti. Bir çevre felaketi yaşanmaması için ekipler harekete geçti. Halen karada bulunan gemide şimdi ise gemi yakıtının denize akmasını önlemek için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Karaya oturan gemide devam eden çalışmalar ise Havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin karaya oturan geminin yanına getirdikleri bir gemi ile çalışmaları sürdürdüğü görülürken ekiplerin kaptan köşkünde incelemelerde bulunduğu görüldü. Öte yandan geminin bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10 Kaynak: İHA

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