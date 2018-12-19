Son Dakika Haberleri: Şile'de Karaya Oturan Gemiden 11 Mürettebat Kurtarıldı

Şile'de Karaya Oturan Gemiden 11 Mürettebat Kurtarıldı

3 saat önce

Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahur kalan 11 mürettebat varagele denilen sistemle kurtarıldı.

Şile'de Karaya Oturan Gemiden 11 Mürettebat Kurtarıldı, System.String[]
Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahur kalan 11 mürettebat varagele denilen sistemle kurtarıldı. 5 mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor.

Şile'deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Varagele denilen sistemle kurtarılmaya başlayan mürettebatın 11'i gemiden alınarak karaya çıkarıldı. 5'ini ise kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan mahsur kalan mürettebattan 3'ünün Türk olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:19 Kaynak: İHA

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