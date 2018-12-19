Son Dakika Haberleri: Şile'de Karaya Oturan Geminin 16 Kişilik Mürettebatı Kurtarıldı

Şile'de Karaya Oturan Geminin 16 Kişilik Mürettebatı Kurtarıldı

1 saat önce

Şile'de karaya oturan geminin 16 kişilik mürettebatı kurtarıldıİSTANBUL - Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.

Şile'de karaya oturan geminin 16 kişilik mürettebatı kurtarıldı

İSTANBUL - Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.
Şile'deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının tamamı kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:05 Kaynak: İHA

Şile, 3. Sayfa
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