Şile'de Karaya Oturan Geminin 16 Kişilik Mürettebatı Kurtarıldı
1 saat önce
Şile'de karaya oturan geminin 16 kişilik mürettebatı kurtarıldıİSTANBUL - Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.
Şile
'de karaya oturan geminin 16 kişilik mürettebatı kurtarıldı
İSTANBUL - Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.
Şile'deki Sahilköy Karaburun
açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının tamamı kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:05 Kaynak: İHA
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