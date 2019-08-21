Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi
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Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi Şile'de karaya oturan gemi kaderine terk edildiİSTANBUL - Şile'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi.
Şile Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi
Şile'de karaya oturan gemi kaderine terk edildi
İSTANBUL - Şile'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi. Geminin parçalandığı ve su aldığı görüldü.
Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun
mevkiisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından tahliye edilmişti. 2018 Aralık
ayından beri karaya oturduğu yerde duran gemi havadan görüntülendi.
Karaya oturan gemide ekiplerin çalışmalarının ardından geminin adeta kaderine terk edildiği görüldü. Geminin gövdesinden kırıldığı ve içine su dolduğu dikkat çekti.
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