Son Dakika Haberleri: Şile'de Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Şile'de Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Şile'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendiİSTANBUL - Şile'de geçtiğimiz günlerde aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalar devam ediyor.

Şile'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Şile'de geçtiğimiz günlerde aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalar devam ediyor. Bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülen dev gemide devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.
Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karaya oturan gemiden tahliye edilmişti. Bir çevre felaketi yaşanmaması için ekipler harekete geçti. Halen karada bulunan gemide ekiplerin çalışmaları sürüyor. Karaya oturan gemide devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde karaya oturan geminin yanına getirdikleri bir gemi ile çalışmaları sürdüren ekiplerin kaptan köşkünde incelemelerde bulunduğu görüldü. Öte yandan geminin bir bölümünün yavaş yavaş suya gömüldüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:16 Kaynak: İHA

Şile, Genel
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