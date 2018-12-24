Şile'de Karaya Oturan Kargo Gemisinde Çalışmalar Başladı (Havadan Görüntüyle)

ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı.

ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı.



Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık'ta şiddetli fırtına nedeniyle denizde sürüklenerek karaya oturan Comoros bandırıları kargo gemisinde çalışmalar bu sabah itibari ile başladı. 127 metre uzunluğunda olan "Natalia" isimli geminin çevresi yakıt ve yağ sızıntısına karşı bariyerle çevrildi. Öte yandan geminin yanına yanaşan bir botun gemideki yakıtı ve yağı güvertesinde bulunan plastik depolara boşalttığı görüldü. Çalışmaların hava muhalefeti olmadığı sürece devam edeceği öğrenildi.

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