Şile'de Kıyıya Oturan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede
2 saat önce
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Gemideki 16 mürettebat ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat kontrol amaçlı Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gemiden kurtarılan mürettebattan Salih Babayev, "Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. 1 saat önce kurtarıldık, ben 3'üncü kişi olarak kurtarıldım" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: DHA
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