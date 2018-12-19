Şile'de Kıyıya Oturan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede
58 dakika önce
İstanbul -(Aktüel görüntüler) ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE(Tür: İstanbul)
İstanbul
- (Aktüel
görüntüler) ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: DHA
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