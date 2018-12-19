Son Dakika Haberleri: Şile'de Kıyıya Oturan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede

Şile'de Kıyıya Oturan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede

58 dakika önce

İstanbul -(Aktüel görüntüler) ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE(Tür: İstanbul)

Şile'de Kıyıya Oturan Gemiden Kurtarılan Mürettebat Hastanede, System.String[]
İstanbul - (Aktüel görüntüler) ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: DHA

İstanbul, Aktüel, Güncel
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