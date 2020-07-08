Şile'de kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika

Şile'de kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor

Şile'de kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor Kum zambakları, Şile'de sahil kesimini süslüyor Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok oma tehlikesiyle karşı karşıya.

Şile'de kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı

Kum zambakları, Şile'de sahil kesimini süslüyor

İSTANBUL - Türkiye'de bazı bölgelerde olduğu gibi Şile'de de sahil kesimini süsleyen kum zambağı, yok oma tehlikesiyle karşı karşıya. Endemik bitki türü olan ve ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambağı, koruma altına alınarak devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkiler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Şile'de sahil kesimlerini süslüyor. Koparılması ve ticari amaçlı ülke dışına çıkarılması yasak olan kum zambakları, hem Şile halkının hem de Şile'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sadece sahil kesimlerinde açan ve burada devamlılığını sürdüren kum zambakları, bilinçsiz kişilerce koparılması veya tahrip edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesi taşıyor. Kum zambağını koparan kişilere ise bitkinin adedi başına 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor.

Şile'ye gelen kişilere ellerinden geldiğince kum zambaklarını koparmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Şile Alacalı Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama şimdi hafta sonları falan buralarda denize gelenler çok yoğun. Tabii vatandaş da tam işin bilincinde değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar koruma altında. Koparmanın cezası da var. Ama tabii yoğun gelenler olduğu için bilemiyorlar. Çiğneniyor, koparılıyor. Vatandaşlar bu konuda bilinçsiz" dedi.

Kum zambaklarını koparmanın cezasından bahseden Batı Sahilleri Dernekler Platformu Başkanı Serkan Yeşiltepe, "Kum zambaklarımız endemik bir bitkidir. Koruma altındadır. Koparılması 48 bin lira cezaya tabidir. Bunları bölgemize gelen misafirlerimize de söylüyoruz. Kimisi dikkate alırken çoğu da dikkate almıyor. Zaten dikkate alsa bu şekilde olmaz. Bembeyaz bir görüntü oluyor burada. Kendilerine söylüyoruz ama maalesef ki yeterli olmuyor. Fakat şöyle bir şey var, sivil ekipler geziyor. Koparılması halinde ceza yazıyorlar. Tabii misafirlerimizin de kötü etkilenmemesi açısından biz gerekli uyarıları yapıyoruz. Ama yakalandıkları zaman da zaten kendileri de ne kadar yanlış yaptıklarını fark ediyorlar. Endemik bir bitkidir. Bunu koparıyorlar mesela bahçelerine ekmek istiyorlar ama bahçede olmaz. Sadece bu deniz kenarında olur. Şile'mizde ve Ağva bölgemizde bunlardan çok vardır. Sadece buralarda yetişir. Tabii Türkiye'nin başka yerlerinde de vardır ama her tarafta olan bir bitki değildir. O bakımdan biz bunların dalında güzel olduğunu ve koparılmaması gerektiğini her gelene söylüyoruz. Kum zambaklarını koparmasınlar, sadece izlesinler dalında koklasınlar. Ama ben bunu buradan koparayım gideyim evimin bahçesine ekeyim orada yetiştireyim diye düşünmesinler, yetişmiyor. Üstüne üstlük sivil ekiplerce de görüldükleri üzere tanesine 48 bin lira cezayı yerler" şeklinde konuştu.

Türkiye, Şile, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şile'de kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
15:23
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
15:02
Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
14:49
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 16:18:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şile'de kum zambağını koparana 48 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]