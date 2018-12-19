Son Dakika Haberleri: Şile'de Kurtulan Denizcilerden Hayderov: ya Kurtarılacaktık ya Ölüp Gidecektik

Şile'de Kurtulan Denizcilerden Hayderov: ya Kurtarılacaktık ya Ölüp Gidecektik

56 dakika önce

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL DHAİstanbul Şile açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan geminin 16 personeli ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şile'de Kurtulan Denizcilerden Hayderov: ya Kurtarılacaktık ya Ölüp Gidecektik, System.String[]
Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

İstanbul Şile açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan geminin 16 personeli ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan denizcilerden 8'i Şile Devlet Hastanesi'ne getirildi. Denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken gemi personeli Rüstem Hayderov, "Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. Sağ olsunlar bizi kurtardılar minnettarız. Umutsuz değildik. ya kurtarılacaktık ya da ölüp gidecektik. Herkes iyi. 16 kişi kurtulduk. Herkese minnettarız. Bizi kurtardılar. Sağ olsunlar" dedi.

 

Görüntü Dökümü:

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Hastaneye getirilen 2 personel

Hastanede tedavi altına alınan personelden detay görüntü

Rüstem Hayderov ile röportaj

Hastanenin acil servisinden detay görüntüler 

19.12.2018 - 16.07 Haber Kodu : 181219212

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:15 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Şile, Güncel
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