Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti

19.07.2022 11:47

İstanbul Şile'de lüks cip limandan denize uçtu. Felçli olduğu öğrenilen iş adamı İbrahim Kurşunoğlu yaşamını yitirirken sürücü koltuğundaki oğlu Mecit Kurşunoğlu ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olayın tanıkları lüks cipin limanda bekledikten sonra hızla denize doğru hareket ettiğini ifade etti.

Şile'de pazar akşam saatlerinde Mecit Güçlü Kurşunoğlu (23), 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan babası İbrahim Kurşunoğlu (50) ile birlikte ciple limana geldi. Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu öğrenilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce araçlarının içinde bir süre oturdu.

VİNÇ YARDIMI İLE DENİZDEN ÇIKARILDI

Daha sonra araç denize doğru hareket etti. Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkanlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.

VİTESLERİ KARIŞTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü. Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi. Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"DENİZİ SEYREDİYORLARDI, ANİDEN, HIZLI BİR ŞEKİLDE DENİZE UÇTU"

Olayı gören Muhammet Alican, "Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen" dedi.

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Kaynak: DHA

Tragger, Tuzla, Baba, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti - Son Dakika

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