ŞİLE'DE METRUK BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR - Son Dakika
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ŞİLE'DE METRUK BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR

03.10.2022 21:17

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararı sonrası 32 metruk binanın yıkıldığı Şile'de çalışmalar bugün de sürdü.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararı sonrası 32 metruk binanın yıkıldığı Şile'de çalışmalar bugün de sürdü. Ağva'daki 2 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelgeyle; suç ve suçluyla mücadele, çevre, şehir estetiğinin sağlanması kapsamında metruk binaların tespit edilip, iyileştirilmesi veya yıkılması talimatı verildi.

Genelgenin ardından harekete geçen Şile Kaymakamlığı, ilçe genelinde şimdiye kadar 32 metruk binanın yıkımını gerçekleştirirken, 26 binanın iyileştirilmesini sağladı. Bugün de sürdürülen çalışmalarda Ağva Mahallesi'nde dere kenarındaki 2 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirildi. Yerle bir edilen binanın önünde açıklama yapan Şile Kaymakamlığı yetkilileri, yıkım ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Ağva, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE METRUK BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR - Son Dakika

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