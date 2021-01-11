Şile'de "Münevver Kadınlar Atölyesi Projesi" başlıyor - Son Dakika

Şile Kaymakamlığı himayesinde gerçekleşecek olan "Münevver Kadınlar Atölyesi Projesi", Şile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Şile Hemhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle başlayacak.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamandere Mahallesinde bulunan eski köy okul binası, kadınlara yönelik bir merkez haline dönüştürülecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü proje desteği fonu ile desteklenecek olan proje kapsamında, Karamandere eski köy okul binası, ilçe kadınlarına yönelik eğitim, kültür ve sanat etkinliklerin yürütüldüğü "Kadın Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi" haline getirilecek.

Merkezde çini ve resim atölyesi, geleneksel el sanatlarına yönelik çeşitli atölyeler, seminer ve söyleşi etkinliklerinin düzenlenebileceği sosyal mekanlarla dinlenme alanlarından oluşturulacak.

Ayrıca proje dahilinde, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle birlikte çeşitli gezi faaliyetleri de düzenlenecek.

"Münevver Kadınlar Atölyesi", ilçe kadınlarının sosyal ve kültürel yönlerine olan katkıları ile üretimin desteklenmesi ve kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi bakımından önemli görülüyor.

Proje kapsamında gerçekleşecek olan çalışmalarla kadınların, beceri kazandıkları alanlarda ürettikleri çeşitli turistik ve el sanatları ürünlerini satıp ekonomik gelir elde etmeleri hedefleniyor.