Son Dakika Haberleri: Şile'de Mürettebat Kurtarılıyor (Aktüel)

Şile'de Mürettebat Kurtarılıyor (Aktüel)

4 saat önce

ŞİLE'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

Şile'de Mürettebat Kurtarılıyor (Aktüel), System.String[]
ŞİLE'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:08 Kaynak: DHA

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