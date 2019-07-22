Şile'de orman yangını (1)

ŞİLE'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

ŞİLE'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın helikopterinin havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Oruçoğlu Mahallesi Kokarca Mevkii'nde saat 16.45 sıralarında çıktı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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