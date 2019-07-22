Son Dakika Haberleri: Şile'de orman yangını -2
Son Dakika Güncel Haber

Şile'de orman yangını -2

1 saat önce

ŞİLE Oruçoğlu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şile'de orman yangını -2, System.String[]
ŞİLE Oruçoğlu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye helikopteriyle havadan müdahale edildi.
Yangın, Oruçoğlu Köyü Kokarca Mevkii'nde saat 16.45 sıralarında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi gönüllü itfaiyecilerden oluşan köylüler yaptı. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri gönderildi. Orman itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye itfaiye helikopteri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden gönüllü itfaiyeci İsmail Alkan, "Yangının nasıl çıktığından haberimiz yok. Biz Oruçoğlu köyünde gönüllü itfaiyeciyiz. Arkadaşlarla beraber olay yerine geldik. ve bizim müdahale alanımız kısıtlı, hortumumuz yetmezdi zaten 40 metre hortumumuz var. Su tankımız da ona göre. İlk müdahale aracı bizimki. Şile, Ömerli, Yenidoğan grubuna bağlıyız biz. Şile'nin araçları ve orman araçlarıyla ve köylülerle beraber müdahale ettik. Hava aracı da geldi. 5 dekar alan yandı ve söndürüldü.ö dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.


- İstanbul
İtfaiye, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 21:13:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile'de orman yangını -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]