ŞİLE'DE ORMAN YANGINI
52 dakika önce
Gamze ŞİMŞEK İstanbulŞile'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:22 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK İstanbul Şile
'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın helikopterinin havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Oruçoğlu Mahallesi Kokarca Mevkii'nde saat 16.45 sıralarında çıktı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek!