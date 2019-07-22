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ŞİLE'DE ORMAN YANGINI

52 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK İstanbulŞile'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul
Şile'de bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın helikopterinin havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Oruçoğlu Mahallesi Kokarca Mevkii'nde saat 16.45 sıralarında çıktı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
ŞİLE'DE ORMAN YANGINI
İstanbul, İtfaiye, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:22 Kaynak: DHA
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