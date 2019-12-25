Şile'de ormanlık alanda bulunan lastiklerin kaldırılmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile'de ormanlık alanda bulunan lastiklerin kaldırılmasına başlandı - Son Dakika

Şile'de ormanlık alanda bulunan lastiklerin kaldırılmasına başlandı

6 saat önce

Şile'de ormanlık alandaki gölete bırakılan çok sayıda lastiğin kaldırılmasına yönelik çalışmalara belediye ekiplerince başlandı.

Şile'de ormanlık alanda bulunan lastiklerin kaldırılmasına başlandı, System.String[]

Şile'de ormanlık alandaki gölete bırakılan çok sayıda lastiğin kaldırılmasına yönelik çalışmalara belediye ekiplerince başlandı.

Darlık Yolu'nda ava çıkan bir kişi göletin içerisinde çok sayıda iş makinası, kamyon ve traktöre ait lastik buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Şile Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi.

Çok sayıda personel, iş makineleriyle lastikleri göletin içerisinden çıkararak kamyonlara yüklemeye başladı.

Alanın 1999'da Devlet Su İşleri'nin 49 yıllığına Orman İşletme Müdürlüğünden aldığı bir mekan olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, " İstanbul'a su getirmek için şantiye ve toprak depolama sahası olarak aldığı bir mekan. Bu alanda çalışan taşeron bir firma, 1999 yılında başladığı 2003 yılına kadar devam ettiği çalışma süresi içerisinde iş makinelerinin, kamyonların, traktörlerin, kepçelerin lastiklerini burada görmüş olduğunuz o alanda depolamışlar. Daha sonra 2003 yılında işleri bitince gidiyorlar ve bu lastikleri burada bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yağmur sonucu burada gölet oluştuğunu belirten Ocaklı, "Bu lastikler de suyun içerisinde kaldığı için bugüne kadar fark edilmemiş. Havaların da yağmursuz geçmesinden dolayı biraz da kurak mevsim olunca su çekilmiş. Suyun çekilmesiyle beraber lastikler de gün yüzüne çıkmış. Dolayısıyla bunu tespit eden duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Olayın burada yaklaşık 15-20 yıldan beri var olduğunu söyleyen Ocaklı, lastiklerin ilgili yerlere nakil olacağını, ömrünü tamamlayan lastiklerin ise geri dönüşüme gönderileceğini söyledi.

Lastikleri gölete atan firma hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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