Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu - Son Dakika

Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu

10.05.2021 17:57
Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu, System.String[]

Şile'nin Akçakese köyünde yapımı devam eden otel inşaatını sürdüren firmanın sahil kesimine beton dökerek, kumsalda foseptik çukuru açması köy sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Şile'nin Akçakese köyünde yapımı devam eden otel inşaatını sürdüren firmanın sahil kesimine beton dökerek, kumsalda foseptik çukuru açması köy sakinlerinin tepkisine yol açtı. İddialar sonrası kumsala gelen firma sahibi ve belediye yetkilileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şile halkının tepkisine neden olan o çalışma ise havadan görüntülendi.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Akçakese'de köy sakinleri, yapımı devam eden bir otel inşaatının uzantısı olan kumsal alana beton döküldüğünü, fosseptik çukurunun açıldığını ve son zamanlarda yapılan kamelyaların çevredeki doğal güzelliklere zarar verdiğini iddia ederek yürütülen çalışmaya tepki gösterdi. Yapılan çalışmanın çevredeki kayalıklara da zarar verdiğini belirten köy sakinleri çalışmaların durdurulmasını istedi.

Ortaya atılan iddialar sonrası firma sahipleri ve belediye yetkilileri kumsala gelerek incelemelerde bulunduktan sonra konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KIYI KANUNLARINA UYGUN VE DENETİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRIYORUZ"

Ortaya atılan iddiaların gerçekliği yansıtmadığını belirten Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın avukatı Ali Kahraman, "Akçakese sahilleri ile ilgili olarak gerek sosyal medyada gerekse bazı basın organlarında asılsız iddialar ortaya atıldı. Bizde hakkında fikir sahibi olduğumuz bu konu ile ilgili yeniden inceleme yapmak üzere buraya geldik. Bizim amacımız, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyemiz arasında bir protokol ile tahsis edilen bu alanı nitelikli turizm alanı olarak işletilmesini sağlamak. Tabii bu işlemleri yaparken söz konusu alanların doğal varlığını korumak ikinci amacımız. Bu amaçlarımızı kıyı kanunlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda yatırımcı firma da bizim denetimlerimiz doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. İddia edilenler de olduğu gibi beton atıldı, doğal yapıya zarar verildiği, kalıcı testiden oluşturulduğu gibi durumlar aslını yansıtmamaktadır" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya/ İHA)

İstanbul, Akçakese, Otel, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor         
19:31
Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor         
18:49
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti         
18:00
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü         
17:27
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak         
16:24
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım         
15:15
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi! Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!         
13:56
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Bilgisayar korsanları ABD'nin en büyük boru hattını devre dışı bıraktı, akaryakıt karayoluyla taşınacak Bilgisayar korsanları ABD'nin en büyük boru hattını devre dışı bıraktı, akaryakıt karayoluyla taşınacak         
13:23
3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 19:56:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şile'de otel inşaatında kumsala dökülen beton ile açılan fosseptik çukuru tepkilere neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement