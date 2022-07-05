Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı

05.07.2022 12:48

Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı Vatandaşların alevlere yangın tüpü ile müdahalesi kameradaİSTANBUL Şile sahil 'de park halindeki lüks araç bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı

Vatandaşların alevlere yangın tüpü ile müdahalesi kamerada

İSTANBUL Şile sahil 'de park halindeki lüks araç bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangına, vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şile Kurfallı Altı Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki lüks bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Şile Zabıta ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken plaja gelen vatandaşlar o anları korku ile izledi. Vatandaşların alevlere yangın tüpüyle müdahalesi ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu Park halindeki minibüs alev aldı Park halindeki minibüs alev aldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement