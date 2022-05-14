Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler - Son Dakika
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Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler

14.05.2022 18:09

Melike YAZGILI / ŞİLE'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Melike YAZGILI/ ŞİLE'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Zamanla yarışılan anlar kameraya yansıdı.

Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Plaja Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi yönlendirildi. Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Kontrollü bir şekilde denize bıraktı. Nefes kesen kurtarma anları kameraya yansıdı.


Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
Şile'de plaja vuran yunusu hayata döndürdüler
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Kaynak: DHA

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